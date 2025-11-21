К разговору присоединятся канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.

Европейские лидеры – союзники Украины проведут срочный телефонный разговор с президентом Владимиром Зеленским, чтобы обсудить "мирный план" США по прекращению войны в Украине.

По данным Bloomberg, телефонный звонок состоится в полдень по европейскому времени (13.00 по Киеву), к нему присоединятся канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Кир Стармер.

При этом, по словам представителя немецкого правительства, Мерц планировал посетить школу в Берлине в пятницу утром, но изменил свои планы, чтобы принять участие в разговоре.

Также, по данным собеседников издания, европейские лидеры соберутся на встречу в кулуарах конференции "Группы 20" в Южной Африке в субботу, чтобы наметить следующие шаги. Ожидается, что к ним присоединится президент Финляндии Александр Стубб, который заслужил репутацию человека, к мнению которого прислушивается Дональд Трамп.

Европейские лидеры также пытаются организовать телефонную конференцию с США для обсуждения этой инициативы, сообщил другой источник.

Мирный план Трампа - что говорят в Европе

Как писали СМИ, новый план вызвал тревогу у европейцев, потому, что они были полностью отстранены от его разработки, и главным образом потому, что, он представляет собой не более чем список пожеланий российского диктатора Владимира Путина.

Власти Евросоюза заявили команде президента США Дональда Трампа, что этот план обречен на провал без поддержки как Киева и европейских правительств.

