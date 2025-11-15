Подоляк отметил, что такие случаи происходят во всех странах мира.

Коррупционные скандалы вызывают эмоциональные реакции. Тем не менее, коррупция является неотъемлемой частью современной экономики. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телемарафона.

"Любой коррупционный кейс всегда вызывает, мягко говоря, максимально эмоциональные реакции, и это правильно... Но и в либеральных демократиях, и в авторитарных системах такие кейсы происходят. То есть коррупция, к сожалению, является неотъемлемой частью современной экономики", - сказал он.

Подоляк отметил, что такие случаи происходят во всех странах мира. По его словам, самое важное - насколько быстро и насколько конкретно действует государство.

"Если государство действует быстро и жестко - Украина, кстати, в этом кейсе демонстрирует именно такую быструю реакцию: 1-3 дня, и уже есть соответствующая реакция от президента и государственных институций касательно подозреваемых. Отмечу, что это пока еще юридическая составляющая - расследование продолжается, но уже есть соответствующие подозрения. Государство быстро и жестко на это реагирует. Есть уже и соответствующие политические, санкционные и юридические решения. Это свидетельствует о зрелости государства", - подчеркнул советник главы ОП.

Коррупционный скандал в энергетике - главные новости

Напомним, что 10 ноября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) пришли с обысками в "Энергоатом". Они проводили масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики.

В НАБУ заявили, что следователям удалось задокументировать деятельность "высокоуровневой преступной организации", участники которой выстроили масштабную коррупционную схему влияния на стратегические предприятия государственного сектора, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

В НАБУ выяснили, что подозреваемые требовали по 10-15% откатов с контрактов "Энергоатома". В ведомстве отметили, что фактически управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд грн осуществлялось не официальными должностными лицами, а посторонними лицами.

Позже президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на разоблачение коррупционной схемы в энергетике. Он заявил, что любые результативные действия против коррупции очень необходимы.

"Зеркало недели" со ссылкой на информацию прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры писало, что двое участников высокоуровневой преступной организации во время задержания детективами НАБУ пытались уничтожить доказательства. Этим подозреваемыми оказались Игорь Миронюк, который был советником Германа Галущенко в период занятия им должности министра энергетики, а также Дмитрий Басов, исполнительный директор по физической защите и безопасности АО "НАЭК "Энергоатом".

