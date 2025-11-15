Коррупционный скандал в украинской энергетике вызвал большой резонанс даже за пределами Украины.

Коррупционный скандал в украинской энергетике вызвал большой резонанс. НАБУ и САП продолжают обыски жилья участников преступной организации.

Как пишет Financial Times, в роскошных киевских квартирах чиновников были обнаружены спортивные сумки, наполненные наличными, а в одной из них даже заметили золотой унитаз. Также правоохранители нашли аудиозаписи чиновников, обсуждающих стратегии отмывания денег.

Народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале писал, что золотой унитаз находится в квартире бизнесмена Тимура Миндича. По его словам, он сначала не поверил, что это правда.

В издании напомнили, что НАБУ и САП на этой неделе обнародовали много подробных доказательств коррупции, включая записи разговоров, их которых стало известно, что высокопоставленные чиновники получали откаты за строительные проекты по защите энергетических объектов от российских ударов. Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки министра юстиции Германа Галущенко и министра энергетики Светланы Гринчук, которые впоследствии были отстранены от своих должностей.

Кроме того, были введены санкции против Миндича, который является одним из обвиняемых по этому делу. По данным следователей, он был соорганизатором предполагаемой схемы и именно через его "бэк-офис" прошло около 100 миллионов долларов незаконных средств.

В издании добавили, что ранее руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов говорил о том, что Миндича предупредили о расследовании за несколько часов до его начала и дали бизнесмену возможность сбежать из Украины.

"Еще в июле речь шла об общем чувстве несправедливости... оно все еще было довольно абстрактным. Сейчас же речь идет об очень конкретных правонарушениях, очень конкретных именах, очень конкретных суммах денег", - сказала председатель комитета Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики Анастасия Радина.

В Польше заявили, что коррупционные скандалы усложнят поддержку Украины

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск отреагировал на громкий коррупционный скандал в украинской энергетике. Он отметил, что еще в начале президентства Владимира Зеленского предостерегал его, что Россия непременно использует любые коррупционные скандалы в Украине для пропагандистских атак.

Туск подчеркнул, что Москва и пророссийские силы в Европе годами продвигают нарратив о якобы "коррумпированной Украине", используя его для подрыва международного доверия. По его словам, из-за этого в Европе до сих пор существует ложное представление об уровне коррупции в Украине.

