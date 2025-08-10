Одна из них, и, вероятно, самая главня состоит в том, что Путина на Аляске не арестуют по ордеру МУС.

Президент США Дональд Трамп пригласил российского диктатора Владимира Путина встретиться на Аляске.

Сотрудник BILD Мариус Кирмайер в своем материале размышляет, почему именно там - на бывшей земле Российской империи. Во-первых, он выделил логистическое преимущество. Дело в том, что самый большой город Аляски - Анкоридж находится в 7 000 км от Москвы и 5 500 км от Вашингтона.

Кирмайер отметил, что это все равно ближе к столицам США и РФ, чем возможные альтернативы.

"Для Трампа преимущество Аляски заключается также в том, что он может провести "домашнее мероприятие", но с мировым политическим эффектом", - высказал мнение обозреватель.

Он отметил, что вторая причина выбора Аляски, вероятно, связана с безопасностью. Это малонаселенная местность без мегаполисов, где не будет никаких активистов или протестов. Зато там есть необходимая и компактная инфраструктура и возможен высокий уровень контроля безопасности армией и спецслужбами.

Но самое главное - США и, следовательно, Аляска, не являются участниками Римского статута Международного уголовного суда (МУС) в Гааге - в отличие от 125 других государств.

"Это означает, что на территории США Путину не грозит задержание по ордеру МУС на арест. Таким образом, встречу можно проводить без формальных нарушений международного права", - объяснил обозреватель.

Путин и Трамп втретятся на Аляске

На днях стало известно, что готовится встреча Трампа и Путина. В Белом доме сообщили, что она состоится в конце следующей недели, а вчера стало известно, что местом встречи избрана Аляска.

Среди возможных мест встречи Трампа и Путина назывались ОАЭ, Венгрия, Швейцария и Италия. Однако, как уточняли в Белом доме, все упиралось в безопасную логистику.

