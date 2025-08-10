Встреча Трампа и Путина на Аляске несет серьезные риски для Украины, - NYT

Существует вероятность, что Трамп и Путин могут попытаться решить судьбу Украины без украинцев.

США на протяжении почти трех лет с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину придерживались принципа "никаких переговоров об Украине без Украины". Теперь же президент США Дональд Трамп собрался встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске, где не будут присутствовать украинцы, если только в последнюю минуту не поступит приглашение.

Риски для Украины

В The New York Times считают, что заявления Трампа о переговорах с российской стороной и об "обмене территориями" между Украиной и Россией только подчеркивают огромные риски для украинцев. Есть вероятность, что Трамп и Путин попытаются разработать мирное соглашение, условия которого не будут учитывать интересы Украины.

В издании напомнили, что вскоре после заявления Трампа об "обмене территориями" президент Украины Владимир Зеленский заверил, что "дарить свою землю оккупанту украинцы не будут". Он подчеркнул, что даже Конституция Украины не позволит Киеву пойти на территориальные уступки.

Видео дня

В издании не исключают, что Трамп может оказаться не только ненадежным партнером Украины. Более того, президент США подвержен лести и манипуляциям со стороны Путина, что может повлиять на его позицию по российско-украинской войне.

Кроме того, значительные политические риски от встречи с Путиным на Аляске существуют и для Трампа, добавили в издании. Российский диктатор может посчитать этот шаг уступкой со стороны США.

"Президент Трамп, похоже, по-прежнему подходит к этим переговорам так, как будто Путин ведет их как партнер или друг. Это затруднит переговоры, особенно если Украина не будет в них участвовать", - заявила в разговоре с журналистами директор по программам и операциям в Центре стратегии и безопасности имени Скоукрофта при Атлантическом совете Тресса Гуенов.

Победа для Путина

Она добавила, что сама встреча Трампа с Путиным является небольшой победой для российского диктатора. Гуенов считает, что глава РФ будет пытаться использовать это даже после встречи.

Посещение Путиным американской территории будет означать конец его политической и юридической изоляции, считают в издании. Более того, ранее президент США ранее прекратил усилия Министерства юстиции и Государственного департамента по сбору доказательств военных преступлений, совершенных Россией во время вторжения в Украину.

"Непонятно, как мы могли пригласить человека, которого Международный уголовный суд классифицировал как военного преступника", - сказал журналистам президент Института лидерства руководителей Йельского университета Джеффри Сонненфельд.

Эксперт подчеркнул, что Путин прибудет на встречу с Трампом в чрезвычайно слабой экономической позиции. По его словам, американские переговорщики могли бы воспользоваться этим.

Сонненфельд уверен, что Трампу не стоит заключать какую-либо сделку по российско-украинской войне без участия представителей Украины, особенно если она касается территориальных уступок. Он напомнил, что Донбасс является частью территорий, которые хочет получить РФ, но там находится большая часть полезных ископаемых, на которые рассчитывает Вашингтон.

Встреча Трампа и Путина на Аляске - важные новости

Напомним, что 15 августа президент США Дональд Трамп планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным на Аляске.

Ранее в CNN со ссылкой на источники писали, что президент Украины Владимир Зеленский может прибыть на Аляску во время встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Сама встреча была подготовлена очень быстро, и ее детали пока неясны.

В The Washington Post отметили, что Трамп продолжает настаивать на том, что Украина и Россия близки к заключению мирного соглашения. Такая сделка, вероятнее всего, потребует от Украины серьезных территориальных уступок. Именно это могут обсудить Трамп и Путин на предстоящей встрече.

Вас также могут заинтересовать новости: