Хотят победы, убегая от мобилизации: Буданов о проблемах в армии

С одной стороны, все говорят, что нужно воевать до победы, а с другой – все бегут от мобилизации, и все это происходит одновременно.

В настоящее время проблемы с мобилизацией остаются довольно существенными, люди хотят победы, но одновременно бегут от армии. Об этом заявил руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов в интервью"Укринформ".

"Человеческой тупости нет предела и никогда не будет; во-вторых, есть реальные проблемы, проблемы, скажем так, ментальные в нашем обществе", – сказал он.

По словам Буданова, с одной стороны, все говорят, что нужно воевать до победы – а с другой стороны, все уклоняются от мобилизации, и все это происходит одновременно.

"Это большая, огромная проблема! Вместе с тем, следует помнить, что когда человек уклоняется от мобилизации (да, можно сказать, что у него там есть какие-то мысли – это он сам себя будет так оправдывать), но ведь есть абсолютно такая человеческая проблема, о которой следует помнить. Это наши ребята, которые на передовой, и их тоже нужно кем-то заменять. И они там этого точно не понимают", – пояснил он.

Глава ОП подчеркнул, что это будет еще одна огромная проблема, когда наступит время, когда закончится война, и они все вернутся, и начнут задавать вопросы лично своим соседям, которые никуда не ушли.

"Так вот, чтобы такого не было, нужно всем все-таки выражать свою гражданскую позицию и не бояться выполнить свой долг. Не все, давайте откровенно скажем, кто мобилизован, идут в штурм. Есть те, кто идет в противовоздушную оборону, или там другие специальности, на склады… Да, здесь, как-то говорят, поле для маневра есть. Но просто быть уклонистом и с позором потом жить и думать, что же ты будешь говорить своему соседу, который вернется с войны и спросит, где был ты?.. Что ты будешь говорить официально – ну это так, у нас люди этого мало боятся. Но вот что ты скажешь своим детям, своему соседу, который вернется и просто скажет: "Ну, ты… Кто ты после этого?", – резюмировал Буданов.

Что говорят военные о пополнении личного состава

Как сообщал УНИАН, командующий Десантно-штурмовыми войсками ВСУ, Герой Украины генерал-майор Олег Апостол заявил, что поток добровольцев, пополняющих подразделения Сил обороны через рекрутинговые центры, стал меньше, чем был раньше. Гражданские живут в ожидании перемирия и победы, а тем временем бойцам на передовой нет замены.

Апостол пояснил, что нехватка людей приводит к тому, что нет замены тем, кто стоит на позициях, нет ротации, нормального отпуска.

Вас также могут заинтересовать новости: