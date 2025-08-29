Президент сказал, что "мертвая зона" уже создана, а тяжелая техника оттянута из-за угрозы дронов.

Вооруженные силы Украины не будут отходить от текущих линий фронта. А так называемая "буферная зона" уже создана из-за интенсивного применения дронов на поле боя. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал на брифинге журналистам, передает корреспондент УНИАН.

Глава государства прокомментировал сообщения в медиа о том, что якобы европейские лидеры рассматривают возможность создания 40-километровой буферной зоны на фронте в рамках будущего мирного соглашения.

Как пояснил Зеленский, в связи с интенсивным применением дронов, на фронте образовалась "мертвая зона" и все, что поражается дронами, уже является отведенным.

"Я это слышал неоднократно от европейцев и американцев. Я попытался объяснить это некоторым коллегам. Кстати, некоторые это правильно очень понимают. Только те, кто не понимает технологического состояния сегодняшней войны, предлагают буферную зону на сорок, пятьдесят, шестьдесят, и я даже слышал предложение - 100 километров. Сегодня тяжелое оружие у нас находится на расстоянии более 10 километров друг от друга. Потому что все поражается дронами. Эта буферная зона, я ее называю "мертвая зона", кто-то называет "серая зона", - она уже существует", - отметил Зеленский.

По убеждению главы государства, не надо затягивать время, и не надо вестись на различные пункты, дополнительные условия от России или еще от каких-то "фантазеров".

"Буферная зона существует. Если России хочется иметь большее расстояние от нас, - они могут отойти вглубь временно оккупированных территорий Украины. Нам для этого ничего не нужно", - подчеркнул Зеленский.

Как добавил президент, поскольку дронами все выжигается на определенном расстоянии, то раньше уже давно все было отведено.

"То есть ничего никуда оттягивать не надо. Оно все уже давно оттянуло", - подчеркнул Зеленский.

В этой связи, он предложил обратить внимание на передний край, где располагается российская армия.

"Где там есть бронированная техника? Где там есть танки? Ноль. Ничего уже нет. Никто не выдвигается, потому что все теряют технику. Днем, ночью. В любой момент. Поэтому это просто лишние разговоры", - пояснил Зеленский.

Глава государства напомнил, что разведение войск уже согласовывалось в Донецкой и Луганской областях после 2014-го года в рамках Минского процесса, но этот отвод тогда ни к чему это не привело.

Как сообщал УНИАН, по данным издания Politico, европейские дипломаты и военные чиновники обсуждают создание 40-километровой буферной зоны между украинскими и российскими позициями. План предусматривает размещение миротворческих сил для контроля режима прекращения огня.

