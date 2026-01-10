Трамп и Зеленский в Давосе заключат соглашение на $800 миллиардов, - The Telegraph

Киев надеется, что, если предложить Вашингтону долю в послевоенном восстановлении, Трамп будет более склонен предоставить надежные гарантии безопасности.

Владимир Зеленский и Дональд Трамп планируют подписать соглашение о "процветании" и послевоенном восстановлении Украины на сумму 800 миллиардов долларов на встрече мировых лидеров в Давосе. Об этом пишет The Telegraph, ссылаясь на свои источники.

По данным собеседников издания, президент Украины надеялся на следующей неделе отправиться в Белый дом, чтобы завершить как план экономического процветания, так и соглашение о послевоенных гарантиях безопасности.

"Однако его европейские сторонники из "коалиции желающих" отговорили его от поездки и предложили Всемирный экономический форум в качестве более подходящей альтернативы для встречи с Трампом. По словам чиновников, план состоял в том, чтобы использовать встречу для завершения экономического соглашения – ключевой главы предложения по прекращению войны с Россией", - говорится в статье.

Отмечается, что чиновники ЕС, участвующие в мирных переговорах, призвали Зеленского не торопиться с переговорами с президентом США, поскольку они считают, что в настоящее время он поддерживает их стремление завершить войну на выгодных для Киева условиях.

План процветания направлен на привлечение около 800 миллиардов долларов в течение десяти лет для восстановления Украины и перезапуска ее экономики:

"Киев надеется, что, если предложить Вашингтону долю в послевоенном восстановлении, особенно в проектах, к которым Трамп мог бы отнестись благосклонно, президент США будет более склонен предоставить надежные гарантии безопасности".

Сделка построена вокруг подписанного в прошлом году соглашения о полезных ископаемых, которое предоставило американским инвесторам преференциальный доступ к будущим горнодобывающим проектам в Украине. Стив Виткофф, посланник Трампа по вопросам мира, приветствовал соглашение как важнейшую часть общего пакета мер по прекращению огня, который он вел в течение последних нескольких месяцев.

"Однако о соглашении известно немного, и, в отличие от мирного плана из 20 пунктов, оно не было обнародовано", - подчеркивает The Telegraph.

Неясно, будет ли подписано в Давосе соглашение, которое открывает путь для "сил обеспечения" во главе с Великобританией и Францией. Однако европейские источники отмечают явное изменение в отношениях с Белым домом, при этом один высокопоставленный чиновник назвал Виткоффа "изменившимся человеком", имея в виду предыдущие обвинения в его пророссийских взглядах.

При этом, несмотря на улучшение отношений между Вашингтоном, европейскими столицами и Киевом, инсайдеры по-прежнему не уверены в готовности Владимира Путина прекратить вторжение.

Экономическое соглашение со США

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обсуждает с Соединенными Штатами возможность заключения соглашения о свободной торговле как часть более широкого пакета по восстановлению и экономической безопасности Украины после войны.

По словам Зеленского, возможное соглашение предусматривало бы нулевые пошлины в торговле с США и распространялось бы на отдельные промышленно развитые регионы Украины. Он пояснил, что это дало бы стране "очень серьезные преимущества" по сравнению с соседними государствами и могло бы привлечь инвестиции и бизнес.

