Стармер собирается посетить Давос из-за 'важного момента' по Украине, - The Telegraph

В Давосе пройдут переговоры между странами G7 о гарантиях безопасности для Украины, которые давно являются приоритетом для Стармера и европейских союзников.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер не планировал принимать участие в заседании Всемирного экономического форума в Давосе, но, если возникнет важный "момент" в отношении Украины, он может пересмотреть свои планы и присоединиться к переговорам. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на свои источники.

Издание отмечает, что президент США Дональд Трамп планирует использовать саммит для встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским и может подписать соглашение о "процветании" Украины, которое, по сообщениям, будет включать инвестиции в размере 800 млрд долларов в послевоенное восстановление страны.

"Дипломатические источники сообщили The Telegraph, что также возможны переговоры между странами G7 о гарантиях безопасности для Украины, которые давно являются приоритетом для Стармера и европейских союзников", - говорится в статье.

Видео дня

Ранее Financial Times писало, что эти обсуждения могут пройти в форме встречи лидеров США, Италии, Германии, Франции, Канады и Великобритании.

"Источники в Уайтхолле сообщили The Telegraph, что окончательное решение о том, будет ли Стармер присутствовать на саммите, еще не принято, но важный момент по Украине может убедить его поехать", - отмечает The Telegraph.

Надежды на "момент" в отношении Украины

Европейские союзники и украинские чиновники обеспокоены вопросом того, поддержит ли Трамп гарантии безопасности, которые обсуждаются членами его администрации уже несколько недель.

При этом европейские дипломаты надеются, что форум можно использовать для создания "момента" в отношении Украины, который ускорит окончание войны.

В то же время ни один из планов, обсуждавшихся западными странами, еще не был представлен России, которая может полностью отвергнуть идею прекращения огня и западных гарантий безопасности.

В последние годы британские премьер-министры обычно не посещали саммит в Давосе, хотя иногда использовали его как площадку для обсуждения других вопросов – как это сделала Тереза ​​Мэй во время переговоров по Brexit в 2018 году.

Переговоры в Давосе - что известно

Ранее FT писало, что союзники Украины из "Большой семерки" проведут встречу с президентом США Дональдом Трампом, чтобы заручиться его личной поддержкой в отношении гарантий безопасности для Украины после введения режима прекращения огня.

Также ранее сообщалось, что на встрече в Давосе Зеленский и Трамп должны заключить соглашение о "процветании" и послевоенном восстановлении Украины на сумму 800 миллиардов долларов.

Вас также могут заинтересовать новости: