'Это не должно быть шоком': 'нейтральная' Украина в безысходности ждет выборов в США, - NYT

Судьба будущего страны, которая находится в состоянии войны с РФ, остается неопределенной.

Украина долгое время пыталась поддерживать двухпартийную поддержку в США. Это никогда не было легко, но становится все труднее, особенно из-за увеличения вероятности того, что Дональд Трамп, который не является большим другом Украины, вернется в Белый дом.

Как пишет The New York Times, президента Украины Владимира Зеленского чуть ли не в каждом интервью спрашивают, что будет означать для Украины победа Трампа. Несмотря на то, что Зеленский тщательно подбирает слова, иногда появляется размытое предположение, что Трамп может прекратить американскую военную помощь, позволив России уничтожить Украину.

Украина обеспокоена, а Путин - в ожидании

Заявления Трампа на дебатах на прошлой неделе о том, что он знает один путь к миру, является "немного страшным", сказал украинский президент.

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"Я видел много, очень много жертв. Но это меня действительно немного напрягает", - сказал Зеленский в интервью британскому Channel 4 News.

"Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность - мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать. Мы хотим понять, будем ли иметь в ноябре мощную поддержку США или останемся сами", - сказал Зеленский в следующем интервью Bloomberg.

Правитель России Владимир Путин, похоже, наслаждается перспективой возвращения Трампа в Белый дом.

"Тот факт, что Трамп, как кандидат в президенты, говорит, что он готов и хочет остановить войну в Украине, мы воспринимаем очень серьезно. Я не видел его идей относительно того, как именно он собирается это сделать, и это ключевой вопрос. Но я не сомневаюсь, что он говорит это искренне, и мы это поддерживаем", - сказал Путин.

Путин часто делает вид, что заинтересован в переговорах о прекращении начатой им войны. Но он подчеркнул свое намерение заставить Украину капитулировать, заявив, что Киев должен согласиться на меры "демилитаризации".

Украинские официальные лица, как публично, так и частным образом, заявили, что гиперпартийная среда в США, усилия России разжечь эти разногласия, беспокойство президентской кампании и отвлечение Белого дома вместе создают чрезвычайно сложный дипломатический вызов.

"Откровенно говоря, сейчас мы находимся в достаточно уязвимой ситуации. Если Трамп станет президентом, это не должно быть для нас шоком. Мы очень осторожны, чтобы нас не втягивали во внутреннюю политическую борьбу в США. Мы ни с кем не хотим портить отношения", - сказал в интервью глава комитета Верховной Рады Украины по иностранным делам Александр Мережко.

Разочарование медленными темпами американской помощи и горечь из-за ограничений на использование западного оружия такие же частые, как и обеспокоенность господином Трампом.

Украина в безысходности

Политика администрации Байдена, говорят украинские чиновники в частном порядке, оставила Украину в жестоком тупике, не имея ни оружия, необходимого для победы, ни полной американской поддержки для украинских усилий начать переговоры об урегулировании на выгодных для Киева условиях. Байден не посетил организованный Украиной мирный саммит в Швейцарии в прошлом месяце, несмотря на призывы Зеленского сделать это. Вместо него присутствовала вице-президент Камала Харрис.

Украинские официальные лица нашли определенное утешение в коротком заявлении Трампа во время дебатов о том, что он не примет условия России о прекращении войны. Многие отметили, что Украина имеет глубокую поддержку в Республиканской партии, которая, как они надеются, повлияет на Трампа.

Более того, они сказали, что Трамп непредсказуем, и если ему не удастся достичь соглашения с Путиным и он почувствует себя униженным, он мог бы увеличить помощь и, скорее всего, был бы гораздо меньше обеспокоен страхами эскалации.

"Это парадокс. Он предсказуем в своей непредсказуемости", - сказал Мережко.

Сохранит ли НАТО поддержку Украины

Наиболее непосредственным беспокойством для украинцев является то, что водоворот дебатов о политическом будущем господина Байдена будет отвлекать внимание во время встречи НАТО в Вашингтоне на этой неделе, именно тогда, когда организация движется к большей роли в координации поставок оружия и боеприпасов для Украины.

Администрация Байдена пытается не дать Трампу возможности обвинить их в выдаче больших сумм Украине в долгосрочной перспективе, а новые правительства Франции и Великобритании сталкиваются со значительными экономическими проблемами.

Западные союзники Украины приняли приостановленные меры, чтобы попытаться обеспечить продолжение военной помощи независимо от того, что произойдет на выборах в США, но внутренняя политика затрудняет коллективные действия.

Например, на прошлой неделе послы НАТО согласились создать офис в Киеве, укомплектованный высокопоставленным гражданским лицом. Но попытки обязать страны-члены многолетнего финансирования Украины пока что провалились.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг первоначально выдвинул идею пятилетнего фонда в размере 100 миллиардов долларов для Украины, отчасти для того, чтобы поощрить некоторые страны-члены сделать больше взносов. Но Вашингтон и другие главные союзники поставили под сомнение это предложение, утверждая, что оно дублирует двусторонние усилия и может наткнуться на вето со стороны стран, которые скептически относятся к помощи Украине, таких как Венгрия и Словакия.

Зато союзники по НАТО согласились лишь предоставить в следующем году Украине около 40 миллиардов долларов, что примерно соответствует прошлым взносам, без четких обязательств по будущей помощи.

Майкл Кофман, эксперт в Фонде Карнеги за международный мир в Вашингтоне, сказал, что военная поддержка, которая уже предоставлена, должна позволить Украине защитить себя до конца года и строить будущее.

"Вопрос в том, для чего?", - спросил он.

Украинцы, не питая иллюзий относительно будущей борьбы, готовятся к очередной зиме без тепла и электроэнергии. Зрелище американских выборов добавляет неопределенности, которая является частью повседневной жизни.

"Трамп или Байден - одинаково печальное и сомнительное зрелище. От людей, которые уже одной ногой в гробу, зависит, чтобы Украина не умерла", - написал украинский журналист Остап Дроздов.

Предвыборная ситуация в США: последние новости

Как писал УНИАН, действующий президент США Джо Байден сокращает разрыв от экс-главы Белого дома Дональда Трампа в так называемых "колеблющихся штатах". Обычно, победу на выборах президента США получает тот кандидат, который побеждает в этих нескольких штатах.

Между тем 168 влиятельных демократов призвали Байдена сняться с выборов. Соответствующее письмо ему направила группа доноров его предвыборной кампании, общественных лидеров и известных предпринимателей.

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