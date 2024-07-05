Среди подписантов письма миллиардеры, ученые и другие известные личности.

Президента США Джо Байдена призвали сняться с выборов и уступить место другому представителю Демократической партии. Соответствующее письмо ему направила группа доноров его предвыборной кампании, общественных лидеров и известных предпринимателей, пишет The Washington Post.

"Мы с уважением призываем вас отказаться от своей кандидатуры на переизбрание ради нашей демократии и будущего нашей нации", - говорится в письме, которое подписали 168 влиятельных представителей Демпартии и ее сторонников.

Письмо было доставлено нескольким советникам Белого дома, сказал человек, знакомый с этими усилиями, который говорил на условиях анонимности.

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Среди подписантов невестка-миллиардер основателя Walmart Кристи Уолтон; инвестор-миллиардер Майк Новограц; бывший руководитель Google Нин Мосбергер-Тан; профессор Гарвардской школы права Лоуренс Лессиг; профессор Нью-Йоркского университета и подкастер Скотт Геловей; генеральный директор Weyco Group Том Флорсхайм; бывший министр армии Луис Калдера и другие.

"Мы активно говорили об угрозах, которые создает второй срок Дональда Трампа. Риски для Америки являются серьезными: глобальная и внутренняя нестабильность, отказ от наших союзников, клановый капитализм, политическая месть и дальнейшая эрозия прав женщин и других групп", - говорится в письме.

Подписанты призвали Байдена "передать факел", следуя примеру первого президента США Джорджа Вашингтона, который решил не баллотироваться на третий президентский срок и тем самым заложил традицию избирать президентов только на два срока.

Проблемы предвыборной кампании Байдена: последние новости

Как писал УНИАН, Байден пообещал остаться в президентской гонке "до конца", несмотря на катастрофическую неудачу во время теледебатов с главным соперником Дональдом Трампом. Об этом он заявил во время телефонных разговоров с представителями штаба и встреч с законодателями и губернаторами от Демократической партии.

Вместе с тем опросы показали, что отрыв в рейтингах между Трампом и Байденом резко вырос. Большинство избирателей считает, что демократы имеют больше шансов выиграть пост президента в 2024 году с другим кандидатом.

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