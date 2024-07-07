Главная проблема заключается в том, что, кажется, вообще никто не знает, что сделает Трамп, когда вернется к власти.

Европа спешно готовится к вероятному возвращению Дональда Трампа в Белый дом. Об этом пишет Politico.

Журналисты опросили более 50 дипломатов, законодателей, экспертов и политтехнологов в странах НАТО и других странах. Многие из них говорили на условиях анонимности.

Провальное выступление Джо Байдена на теледебатах окончательно закрепило у союзников США убеждение, что со следующего года им придется иметь дело с новой администрацией в Белом доме.

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В целом стратегия стран НАТО по взаимодействию с трамповской Америкой будет строиться на трех основных столпах:

широкие личные контакты с Трампом и его советниками в надежде минимизировать вред для западной цивилизации;

частичное выполнение определенных требований Трампа относительно европейских расходов на оборону;

разработка "креативных дипломатических и правовых мер", чтобы защитить приоритеты НАТО от администрации Трампа.

Однако на пути реализации этой стратегии есть определенные трудности.

Трампизм как синоним хаоса

"Конечно, самой большой проблемой является то, что мы не знаем - и я думаю, что никто точно не знает - что он будет делать", - сказал один дипломат из страны НАТО.

Сейчас в Америке многие правые политики и эксперты анонсируют определенные стратегии, утверждая, что говорят от имени Трампа, или что они обсуждали их с Трампом. Но негласная европейская дипломатия до сих пор имеет проблемы с тем, чтобы понять, кто из этих людей действительно представляет Трампа, а кто только пиарится на нем. А это усложняет процесс выхода на самого Трампа.

"Один урок, который американские союзники вынесли из первой администрации Трампа, заключается в том, что личные отношения с бывшим президентом и ближайшими к нему людьми являются важнейшими", - пишет Politico.

Во времена своего президентства Трамп имел теплые отношения с премьером Японии Синдзо Абэ, президентом Бразилии Джаиром Болсонаро, премьером Великобритании Борисом Джонсоном и северокорейским диктатором Ким Чен Ыном. Как утверждает Politico, каждый из них использовал эту прямую личную связь в собственных интересах.

В последние недели несколько дипломатов из стран-членов НАТО тихо отправились в Вашингтон, чтобы встретиться с консервативными учеными и людьми, связанными с аналитическими центрами, которые, по их мнению, могли иметь определенное влияние на политику Трампа. Встречи показались продуктивными, сказал один посол. Но вокруг них царит атмосфера случайности.

"Мы не знаем, действительно ли люди, с которыми мы встречаемся, останутся там, если Трампа изберут президентом", - сказал один из официальных лиц НАТО.

Спасти Украину от Трампа

Отдельной проблемой является отношение Трампа к российско-украинской войне и его желание оставить Украину без военной поддержки.

До сих пор США были главным драйвером военной помощи Украине. На встрече министров обороны НАТО в Брюсселе в середине июня члены альянса предварительно согласовали план передать контроль над поддержкой Украины специально созданному штабу при самом НАТО. Теоретически это сделало бы администрирование помощи "защищенным от Трампа", как говорят некоторые дипломаты. Окончательное решение ожидается на саммите НАТО в Вашингтоне.

В случае реализации этот план постепенно передаст контроль над помощью группе из 200 солдат НАТО в бельгийском городе Монс - группе, которая продолжит работать с Соединенными Штатами, но под флагом НАТО.

"Но непонятно, насколько эти официальные договоренности могли бы действительно ограничить Трампа, если он получит власть президента", - пишет Politico.

Предвыборная ситуация в США: последние новости

Как писал УНИАН, действующий президент США Джо Байден сокращает разрыв от экс-главы Белого дома Дональда Трампа в так называемых "колеблющихся штатах". Обычно, победу на выборах президента США получает тот кандидат, который побеждает в этих нескольких штатах.

Между тем 168 влиятельных демократов призвали Байдена сняться с выборов. Соответствующее письмо ему направила группа доноров его предвыборной кампании, общественных лидеров и известных предпринимателей.

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