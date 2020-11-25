Народный депутат Александр Дубинский (фракция «Слуга народа») инициировал созыв внеочередной сессии Верховной Рады для рассмотрения трёх важных законопроектов.

Об этом он сообщил на своей официальной странице в Facebook.

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«На сессии будут рассматриваться три законопроекта: два по физлицам-предпринимателям и один по растаможке автомобилей:

«О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по изменению подхода в определении объема доходов для применения упрощенной системы налогообложения» №3853 от 15.07.2020;

«О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей» №3993 от 18.08.2020;

«О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упорядочения структуры акцизного налога» №3704 от 19.06.2020», - уточнил Дубинский.

Как напомнил нардеп, для созыва внеочередного заседания, согласно ст. 19 закона «О регламенте Верховной Рады Украины», достаточно 150 подписей народных депутатов. После того, как они будут собраны, станет известна точная дата заседания парламента.

Также Александр Дубинский попросил украинцев потребовать от своих депутатов подписать это обращение «и проголосовать за проекты законов в интересах людей».

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Автор: УНИАН