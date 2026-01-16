Украина и США проведут переговоры о крупной экономической сделке: подробности

Украинскую делегацию на переговорах 17 января будут представлять Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия.

Переговорные команды Украины и США 17 января в Майами доработают два документа, которые могут быть подписаны в Давосе во время Всемирного экономического форума на следующей неделе. Об этом посол Украины в США Ольга Стефанишина сообщила в сети X.

"Завтра в Майами переговорные команды Украины и США проведут еще один раунд обсуждений", - отметила Стефанишина.

Как сообщила посол, в состав украинской делегации вошли секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и председатель фракции политической партии "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия.

"Как подчеркнул президент Владимир Зеленский, мы работаем над двумя ключевыми документами: соглашениями о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины, которые могут быть подписаны на Всемирном экономическом форуме в Давосе", - отметила Стефанишина.

Она добавила, что цель визита украинской делегации в Майами заключается в том, чтобы "усовершенствовать эти соглашения с американскими партнерами".

Кроме того, Стефанишина во время интервью для Bloomberg TV заявила, что президент Украины Зеленский готов вернуться в Вашингтон, чтобы провести новую встречу с президентом США Дональдом Трампом.

"Я думаю, что самая ранняя возможность для президентов встретиться будет в Давосе, и это проложит путь к следующим шагам в календаре", - сообщила Стефанишина.

Президент Зеленский в вечернем обращении к нации подтвердил, что украинская делегация уже направляется на переговоры в США. Он добавил, что после этого на следующей неделе будут важные встречи в Давосе.

"Нужно четкое содержание – содержание встреч, содержание документов. Сейчас точно не время для громких и пустых разговоров, для формальных встреч. Мир одинаково нужен всем, настоящая безопасность нужна всем, нормальное экономическое развитие тоже нужно для всех. И все это должно быть отражено в соответствующих документах, которые мы готовим, в частности, с американской стороной", - сказал президент.

Переговоры с США

Как сообщал УНИАН, сегодня Зеленский заявил, что Украина и США в настоящее время находятся в некоторых вопросах "не на одной стороне". Впрочем, как подчеркнул президент Украины, он защищает национальные интересы Украины, и поэтому, по его мнению, ультиматумы – это неработающая модель в демократических отношениях. ()

Встреча на высшем уровне Украины и США в Давосе готовится. По данным западных СМИ, президенты Украины и США в Давосе должны подписать соглашение о "процветании" и послевоенном восстановлении Украины на сумму 800 миллиардов долларов.

