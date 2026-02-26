Работа прошла в двух форматах: Умеров рассказал о результатах переговоров в Женеве

Он утверждает, что особое внимание было сосредоточено на экономическом блоке и долгосрочных механизмах поддержки Украины.

В Женеве завершился еще один раунд переговоров между Украиной и США. Также состоялась трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии. Об этом сообщил секретарь СНБО Рустем Умеров.

"Работа прошла в двух форматах - отдельно с американской стороной и трехсторонняя встреча с участием США и Швейцарии. По итогам встреч вместе с Давидом Арахамией и представителями американской стороны - специальным посланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером - провели совместную беседу с Президентом Украины Владимиром Зеленским о результатах встречи и дальнейших шагах", - написал он.

По его словам, следующий раунд переговоров уже готовится.

"Работаем над финализацией параметров безопасности, экономических решений и согласованных позиций, которые должны стать основой для дальнейших договоренностей. Задача - сделать следующую трехстороннюю встречу с участием США и России максимально предметной", - добавил Умеров.

Он утверждает, что отдельное внимание было сосредоточено на экономическом блоке и долгосрочных механизмах поддержки Украины. Секретарь уточнил:

"Вместе с экономической командой правительства, в частности Алексеем Соболевым, и американскими партнерами предметно проработали документ по восстановлению Украины. Договорились, что наши команды более детально продолжат работу над документом, в частности по будущему восстановлению и инвестиционному плану".

Мирные переговоры - последние новости

Специальный посланник президента США Дональда Трампа Стив Виткофф пообещал, что не подпишет мирное соглашение между Украиной и Россией до тех пор, пока украинцы не будут уверены, что Москва больше не будет поднимать против них оружие.

