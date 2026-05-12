Миллиарды мимо бюджета: журналист раскрыл схему отмывания денег на акцизе на спирт

По данным журналиста, теневые доходы налоговиков могут достигать 160 млн грн в год.

В Украине зафиксировали масштабную схему уклонения от уплаты акциза на биоэтанол. Из-за манипуляций со спиртом бюджет мог недополучить около 5 млрд грн только в 2025 году, сообщил журналист Евгений Плинский в колонке на "Цензор.НЕТ".

"История связана с производством спиртов и акцизными манипуляциями вокруг них. Схема очень сложная, но точно будет интересной, ведь ее финансовая дилемма масштабна. Либо 5 миллиардов идет в бюджет на оборону страны, либо 160 миллионов в карманы налоговиков и их акцизных покровителей в Монако", – отметил он.

Плинский пояснил, что производство спиртов в Украине – это акцизная деятельность, которая строго регулируется государством и требует получения соответствующей лицензии. С 2025 года ставка акцизного налога на 1 литр спирта составляет 133,31 грн.

В то же время для отдельных видов продукции, в частности для производства лекарств, парфюмерии, растворителей и красок, действует льготная ставка 0 грн, если используется денатурированный (испорченный) спирт. В них обязательно должен быть добавлен компонент, исключающий возможность их использования для производства алкоголя.

По словам журналиста, именно вокруг этого механизма и построена схема.

"Вокруг возможности применить ставку 0 грн (а не 133,31 грн) и создана схема, из-за которой только в 2025 году бюджет был ограблен на 4,89 миллиарда гривень. В нашей истории объектом акцизной манипуляции стал биоэтанол (тот самый этиловый спирт, но изготовленный из биомассы и обезвоженный до 99% спирта). Это технический спирт, который используется преимущественно в качестве добавки в топливо", – написал Плинский.

Он отметил, что если спирт используется для производства топлива, то акциз с него не уплачивается, поскольку действует льгота. Но если этот спирт используют не для топлива, а, например, для производства растворителя или продажи на другие производства, он подлежит налогообложению по полной ставке в 133,31 грн за литр.

В то же время, чтобы биоэтанол даже для производства растворителей мог выйти из-под акцизного налогообложения, он должен пройти процедуру денатурации и получить другой код.

"На этом и играют схематичные производители. Они производят или покупают биоэтанол, на бумаге превращают его в денатурированный спирт, фиктивно делают из него растворители и виртуально продают в какие-то розничные сети. После всех манипуляций фактически у них на руках остается чистый подакцизный биоэтанол, который уже документально отмыт от акциза", – объяснил журналист.

По его словам, дальше этот спирт продают подпольным производствам, а также поставляют на нефтебазы и АЗС, где происходит его подмешивание в топливо.

"Остановив на дороге цистерну, которая по документам была растворителем ОКСОР, произведенным ООО "Первая Подольская энергетическая компания", выяснилось, что на самом деле грузовик полон бензина, который везется на нефтебазу", – отметил Плинский.

Журналист подчеркнул, что бензовоз, везущий 40 тонн такого биоэтанола, обходится бюджету в 5,3 миллиона грн недополученного акциза, "поэтому ресурса здесь на подкуп и откуп достаточно".

Среди ключевых участников рынка "отмывания акциза на биоэтаноле", по данным источников в налоговой, Плинский назвал три компании: ООО "Первая подольская энергетическая компания", ООО "Западная этанольная группа" и ООО "Био ПЭК".

"По предварительным подсчетам, эти три компании – ООО "ППЭК", ООО "Западная этанольная группа" (ЗЭГ) и ООО "Био ПЭК" – могли отмыть по этой схеме в 2025 году около 5 миллиардов гривень неуплаченного акциза", – отметил журналист.

Также Плинский сообщил, что источники на спиртовом рынке указывают на существование у налоговиков конкретного тарифа на эту схему, который позволяет игнорировать описанные и очевидные для ГНС вещи. Тариф, по его словам, составляет 10%. Он подчеркнул, что ежемесячные теневые сборы налоговиков могут достигать 12,4 миллиона гривень или 161 миллион гривень в год.

В июле 2024 года Верховная Рада приняла закон о повышении акцизного налога на топливо. Принятие закона должно ускорить приведение законодательства Украины в соответствие с нормами законодательства ЕС с целью установления на уровне национального законодательства идентичных ставок акцизного налога.

Сообщалось, что в правительстве приняли нормативно-правовые акты для системы "еАкциз", которая должна препятствовать контрабанде табачной и алкогольной продукции. Таким образом, обычные бумажные акцизные марки должны были заменить на электронные, которые будут иметь уникальные коды.