Одевайтесь завтра потеплее: синоптик предупредила о заметном похолодании 13 мая

Холодный атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.
По ее словам, 13 мая этот фронт будет пересекать нашу страну, поэтому дневная температура воздуха составит всего +11...+16 градусов. Только на востоке и юго-востоке Украины еще будет более теплая погода с температурой +19...+24 градуса.
Из-за деятельности этого атмосферного фронта в Украине также активизируются дожди.
"Осадки будут преобладать повсеместно, разве что в дневные часы в западных областях без существенных осадков, дожди вероятны только в Карпатах", – прогнозирует Диденко.
Ветер, по ее словам, будет умеренным, временами порывистым.
Погода в Киеве
"В Киеве 13 мая похолодает, днем ожидаются слабые +11...+13 градусов. Одевайтесь завтра теплее", – советует Наталья Диденко.
По ее прогнозу, дождь в столице более вероятен в ближайшую ночь и завтра утром, а днем в среду дожди должны отойти дальше в восточном направлении.
Погода в Украине ухудшается – что известно
В ближайшие дни в Украине ожидается нестабильная погода с дождями, грозами и понижением температуры. Причиной станет атмосферный фронт из Западной Европы, который будет двигаться на восток. 13 мая осадки охватят большинство областей, кроме запада и северо-востока. Ветер сменится на северо-западный и принесет более холодный воздух. В середине недели дневная температура снизится до +12…+19 °C.