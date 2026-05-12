Одевайтесь завтра потеплее: синоптик предупредила о заметном похолодании 13 мая

Также завтра в Украине будут идти дожди.

Холодный атмосферный фронт принесет в Украину дожди и похолодание. Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, 13 мая этот фронт будет пересекать нашу страну, поэтому дневная температура воздуха составит всего +11...+16 градусов. Только на востоке и юго-востоке Украины еще будет более теплая погода с температурой +19...+24 градуса.

Из-за деятельности этого атмосферного фронта в Украине также активизируются дожди.

Видео дня

"Осадки будут преобладать повсеместно, разве что в дневные часы в западных областях без существенных осадков, дожди вероятны только в Карпатах", – прогнозирует Диденко.

Ветер, по ее словам, будет умеренным, временами порывистым.

Погода в Киеве

"В Киеве 13 мая похолодает, днем ожидаются слабые +11...+13 градусов. Одевайтесь завтра теплее", – советует Наталья Диденко.

По ее прогнозу, дождь в столице более вероятен в ближайшую ночь и завтра утром, а днем в среду дожди должны отойти дальше в восточном направлении.

Погода в Украине ухудшается – что известно

В ближайшие дни в Украине ожидается нестабильная погода с дождями, грозами и понижением температуры. Причиной станет атмосферный фронт из Западной Европы, который будет двигаться на восток. 13 мая осадки охватят большинство областей, кроме запада и северо-востока. Ветер сменится на северо-западный и принесет более холодный воздух. В середине недели дневная температура снизится до +12…+19 °C.

Вас также могут заинтересовать новости: