Трамп и Зеленский все еще могут встретиться в Давосе, - Axios

Скандал вокруг Гренландии сорвал планы по подписанию экономического соглашения между Украиной и США, но президенты двух стран еще могут встретиться в ближайшее время. Об этом пишет издание Axios.
По данным журналистов, президент Украины Владимир Зеленский пока не планирует поездку на Давосский форум в Швейцарии. Причиной называется острый энергетический кризис в стране после массированного российского удара по энергетике в условиях сильных морозов.
Вместе с тем украинские чиновники заявили, что украинский лидер все еще может посетить Давос в четверг, если будет договоренность о двусторонней встрече с Трампом.
Украинский чиновник, с которым разговаривали журналисты, заявил, что планы по подписанию Зеленским и Трампом соглашения о "плане процветания" Украины были отменены. Но американский чиновник опроверг это и заявил, что конкретных договоренностей о подписании документа не было вообще, и что документ еще требует доработки.
При этом американский чиновник утверждает, что Трамп все еще планирует встретиться с Зеленским и несколькими другими европейскими лидерами, но, по его словам, ожидать каких-либо прорывов не стоит.
О чем должно было быть соглашение Украины и США
Как писал УНИАН, ранее западные СМИ писали, что Владимир Зеленский и Дональд Трамп планируют подписать в Давосе соглашение о "процветании" и послевоенном восстановлении Украины. Речь идет об инвестиционном плане на 800 млрд долларов, рассчитанном на десять лет.
Соглашение, в частности, предусматривает масштабное привлечение инвестиций для восстановления и перезапуска украинской экономики, а также предоставление США доли участия в послевоенных проектах, что, по расчетам Киева, должно стимулировать Вашингтон к предоставлению надежных гарантий безопасности Украине.
Основой договоренностей является подписанное ранее соглашение о полезных ископаемых, которое предоставило американским инвесторам преференционный доступ к будущим горнодобывающим проектам в Украине.
План должен был стать ключевым экономическим элементом более широкого предложения по прекращению войны. Посланник Трампа Стив Виткофф называл его важнейшей составляющей пакета мер по прекращению огня.