Донецкий граффитист создал серию рисунков о пытках в "ДНР"

В общем Захаров провел в плену террористов 6 недель. Террористы били его палками и сломали ребра, угрожали его убить и отрезать уши, сообщает ТСН со ссылкой на Foreign Policy.

Напомним, террористы похитили Сергея Захарова из его дома в Донецке в начале августа. Поводом стало то, что он с друзьями из коллектива "Мурзилка" создал на улицах Донецка ряд инсталляций и граффити, которые сатирически изображают террористов "ДНР".

Читайте такжеВ Донецке автору инсталляций о террористах сломали ребро - СМИНа одном из граффити был изображен лидер российских диверсантов Игорь Стрелков с приставленным к виску пистолетом и надписью "Просто сделай это" (Just do it).

Напомним, также в Донецке члены бандформирований захватили культурно-художественный центр "Изоляция".