Донецкий граффитист создал серию рисунков о пытках в "ДНР"
Художник Сергей Захаров, которого называют донецким Бэнкси, в серии рисунков запечатлел 10 дней пыток в плену "ДНР".
В общем Захаров провел в плену террористов 6 недель. Террористы били его палками и сломали ребра, угрожали его убить и отрезать уши, сообщает ТСН со ссылкой на Foreign Policy.
Напомним, террористы похитили Сергея Захарова из его дома в Донецке в начале августа. Поводом стало то, что он с друзьями из коллектива "Мурзилка" создал на улицах Донецка ряд инсталляций и граффити, которые сатирически изображают террористов "ДНР".
Читайте такжеВ Донецке автору инсталляций о террористах сломали ребро - СМИНа одном из граффити был изображен лидер российских диверсантов Игорь Стрелков с приставленным к виску пистолетом и надписью "Просто сделай это" (Just do it).
Напомним, также в Донецке члены бандформирований захватили культурно-художественный центр "Изоляция".