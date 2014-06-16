В Донецке террористы заминировали территорию культурного центра "Изоляция"
10:41, 16 июня 2014Политика
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В Донецке боевики захватили и заминировали территорию культурного центра "Изоляция".
В Донецке боевики захватили и заминировали территорию культурного центра "Изоляция"./ Фото: Dima Sergeev
"Боевики ДНР, под командованием командира по кличке Монгол, захватили территорию IZOLYATSIA. Platform for Cultural Initiatives. и заминировали её", - говорится в сообщении на странице в соцсети.
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