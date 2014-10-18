Европейские СМИ: переговоры по Украине в Милане не принесли прорыва

Итальянская газета Corriere della Sera так прокомментировала миланские переговоры: "Встреча на высшем уровне в Милане не принесла решающего прорыва в кризисе между Россией и Украиной. Среди достижений можно отметить 2 результата, которые были достигнуты при посредничестве европейских лидеров и которые еще нуждаются в испытании на устойчивость. Во-первых - устранение препятствий на пути к контролю за прекращением огня вдоль линии фронта. Во-вторых - договоренность о необходимости как можно скорее провести в зоне конфликта региональные выборы", передает DW.DE.

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Подобной позиции придерживается и французская региональная газета Les dernières nouvelles d'alsace. В своем комментарии она, в частности, пишет: "В Милане надежды европейцев на прогресс в украинском конфликте не оправдались. Надо выполнить много условий, чтобы обеспечить будущее Украины. В первую очередь, надо провести настоящие переговоры между Москвой и европейцами, которые должны содержать намного больше, чем обеспечение газового снабжения. При этом европейцы должны в конце концов четко дать понять, что они существуют самостоятельно, а не пляшут под дудку Вашингтона, как утверждает Кремль".

Немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung также отмечает, что положительных результатов в решении украинского кризиса встреча в Милане принесла мало: "Даже если премьер-министр Италии Маттео Ренци и желал отметить прогресс - гостеприимные хозяева обычно так делают, - прорыва в реализации мирного плана не произошло. Отвод российских войск от границы с Украиной, о котором громко заявил Владимир Путин на прошлых выходных, тоже не состоялся".

Немецкая газета Stuttgarter Zeitung обращает внимание на то, что в Евросоюзе раздаются призывы отменить экономические санкции против России, учитывая проявленную российским президентом готовность к диалогу. "Но можно ли полагаться на обещания Владимира Путина? Ответ: Нет! Кремлевский руководитель в случае с Украиной слишком часто не придерживался своего слова. Это означает, что ЕС и США после путинских заявлений должны дождаться действий", - отмечает издание.

Голландская газета De Telegraaf комментирует новые российские заявления относительно газового конфликта. "По оценкам экспертов, сомнительным является то, может ли Путин позволить себе угрозы. Российская экономика как раз угрожает - провалиться в глубокую рецессию, частично в результате западных санкций. Рубль потерял в этом году более чем 20% своей стоимости и завершение падения не ожидается, пока цена на нефть не вырастет", - пишет издание.

Обозреватель газеты объясняет также, что "несмотря на все большие экономические проблемы, пропагандистская машина Путина вовсю мчится вперед. И это, похоже, дает результаты. Трое из пяти россиян все же верят, что российская экономика получит выгоду от санкций, которые Запад ввел против России".