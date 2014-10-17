Порошенко обнародовал три пункта договоренностей, достигнутых в Милане

16:11, 17 октября 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко в Милане рассказал журналистам о трех пунктах договоренностей, достигнутых в ходе сегодняшних переговоров.

Пресс-служба Президента Украины

Об этом пишет журналист Руслан Дейниченко в своем Твиттере.

Читайте такжеКак Порошенко и Путин обменялись рукопожатием в Милане (видео)"Во-первых, должны быть выполнены все пункты минского меморандума, второй пункт - содействие выборам на Донбассе, третий - определенный прогресс по газу", - написал он со ссылкой на слова президента.

Напомним, ранее президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу по итогам многосторонней встречи с участием лидеров ЕС и президентов Украины и России сообщил, что Порошенко и Путин договорились о полном исполнении Минского протокола.

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