Порошенко обнародовал три пункта договоренностей, достигнутых в Милане

Об этом пишет журналист Руслан Дейниченко в своем Твиттере.

Читайте такжеКак Порошенко и Путин обменялись рукопожатием в Милане (видео)"Во-первых, должны быть выполнены все пункты минского меморандума, второй пункт - содействие выборам на Донбассе, третий - определенный прогресс по газу", - написал он со ссылкой на слова президента.

Порошенко: 3 пункти домовленостей:1. Мають бути виконані всі пункти мінського меморандуму — Ruslan Deynychenko (@deynychenko) 17 октября 2014

Порошенко: 2. Сприяння виборам на Донбасі — Ruslan Deynychenko (@deynychenko) 17 октября 2014 3. Певний прогрес по газу — Ruslan Deynychenko (@deynychenko) 17 октября 2014