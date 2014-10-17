Меркель констатировала провал переговоров между Украиной и Россией

Об этом сообщает Deustche Welle, со ссылкой на канцлера ФРГ Ангелу Меркель.

Несмотря на положительные отзывы премьер-министра Италии Маттео Ренци после многосторонней встречи в Милане, в Кремле говорят, что переговоры были "сложными" и полными "недоразумений".

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Темой встречи президентов Петра Порошенко и Владимира Путина в многостороннем формате был контроль украинско-российских границ в соответствии с минскими соглашениями, передает Украинская правда.

Итальянский премьер назвал встречу "важным шагом в дискуссии по ситуации в Украине" и отметил роль России в решении международных проблем.

В свою очередь глава правительства Великобритании Дэвид Кэмерон после встречи заявил, что Россия должна доказать свое желание уладить кризис в Украине, в противном же случае ЕС будет готов продолжать давление на нее.