Япония готова поддержать заявку Украины на членство в ASEM
23:32, 17 октября 2014Политика
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Япония готова поддержать заявку Украины на членство в ASEM.
REUTERS
Об этом сказал премьер-министр Японии Синдзо Абе сегодня во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко в Милане, сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства.
Также премьер подчеркнул, что Япония готова развивать энергетическое и инвестиционное сотрудничество с Украиной.
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Собеседники обсудили и возможность либерализации визового режима между двумя странами.
Порошенко отметил, что пригласил премьер-министра Японии посетить Украину в удобное для него время.
Как сообщал УНИАН, Украина в конце сентября подала официальную заявку на членство в ASEM и надеется стать членом до следующего саммита организации.
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