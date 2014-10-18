Боевики несколько часов штурмовали позиции сил АТО в районе Смелого
18:16, 18 октября 2014Политика
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В течение нескольких часов боевики штурмовали позиции сил АТО на блокпосту в районе Смелого.
REUTERS
Об этом на своей странице в соцсети сообщает пресс-центр АТО. "В районе Смелого течение нескольких часов длился бой. Боевики пытались штурмовать наши позиции и от огня в ответ эти попытки захлебнулись", - говорится в сообщении пресс-центра АТО.
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Кроме этого отмечается, что взаимодействие личного состава блокпоста и подразделений огневой поддержки позволила удержать контроль над объектом с минимальными потерями." В результате столкновения двое украинские военнослужащие получили ранения. Боевики понесли значительные потери и отступили", - сообщили в пресс-центре АТО.
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