Боевики несколько часов штурмовали позиции сил АТО в районе Смелого

Об этом на своей странице в соцсети сообщает пресс-центр АТО. "В районе Смелого течение нескольких часов длился бой. Боевики пытались штурмовать наши позиции и от огня в ответ эти попытки захлебнулись", - говорится в сообщении пресс-центра АТО.

Читайте такжеУкраинские силовики отразили очередную атаку на донецкий аэропорт (карта АТО)

Кроме этого отмечается, что взаимодействие личного состава блокпоста и подразделений огневой поддержки позволила удержать контроль над объектом с минимальными потерями." В результате столкновения двое украинские военнослужащие получили ранения. Боевики понесли значительные потери и отступили", - сообщили в пресс-центре АТО.