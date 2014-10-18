За сутки в зоне АТО погибли двое украинских военных, трое ранены

За прошедшие сутки в зоне проведения АТО погибли двое и ранены трое украинских военнослужащих.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил заместитель руководителя Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

Он уточнил, что один военнослужащий погиб от пули снайпера, другой - в результате минометного обстрела.

"Однако это было не в районе Смиле и не в районе Донецкого аэропорта", - сказал Полевой.

Читайте такжеНочь в районе проведения АТО прошла спокойно