В Украине сформировали "прокурорский батальон"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема сегодня на пресс-конференции в Киеве.

По словам Яремы, к нему с рапортами обратилось около 600 работников органов прокуратуры с просьбой предоставить им возможность служить в зоне проведения Антитеррористической операции.

Читайте такжеБатальон «Днепр» преобразован в полк - Береза“Поэтому на сегодня мы создали так называемый прокурорский батальон, который проходит подготовку в Днепропетровской области, для чего им предоставлены профессиональные военные”, - сказал Ярема.

Ранее Ярема заявил, что не может назвать точное число погибших под Иловайском.