В Украине сформировали "прокурорский батальон"
16:11, 30 сентября 2014Политика
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Из 600 сотрудников органов прокуратуры, которые изъявили желание участвовать в Антитеррористической операции, сформирован “прокурорский батальон”.
Ярема рассказал о прокурорском батальоне / Фото: УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный прокурор Украины Виталий Ярема сегодня на пресс-конференции в Киеве.
По словам Яремы, к нему с рапортами обратилось около 600 работников органов прокуратуры с просьбой предоставить им возможность служить в зоне проведения Антитеррористической операции.
Читайте такжеБатальон «Днепр» преобразован в полк - Береза“Поэтому на сегодня мы создали так называемый прокурорский батальон, который проходит подготовку в Днепропетровской области, для чего им предоставлены профессиональные военные”, - сказал Ярема.
Ранее Ярема заявил, что не может назвать точное число погибших под Иловайском.
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