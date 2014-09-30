Генпрокурор не смог назвать точного количества погибших под Иловайском

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал генеральный прокурор Украины Виталий Ярема сегодня на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопросы журналистов.

“Сейчас следователи военной прокуратуры работают и тщательно допрашивают (участников боевых действий и командный состав - УНИАН), назначены соответствующие военно-тактические экспертизы, которые дадут оценку действиям каждой группы военных и после ответа можно будет решать есть ли в их действиях состав преступления или нет”, - сказал Ярема.

Отвечая на вопрос, известно ли ему общее количество погибших украинских военных в Иловайском котле, он отметил, что не может дать точный ответ на этот вопрос, поскольку цифры озвучиваются каждый день и каждый день меняются.

Как сообщал УНИАН, в конце августа бойцы сил АТО попали в окружение под Иловайском Донецкой области. Добровольческие батальоны неоднократно просили у командования подкрепления. Впрочем, по словам бойцов, нужная подмога так и не поступила.

В то же время российские войска обстреляли коридор, по которому по договоренности должны были выходить украинские бойцы.

Украинские военные понесли значительные потери.

Официальных данных о погибших, раненых и взятых в плен украинских военных до сих пор нет.