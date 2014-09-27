Коломойский считает, что Госказначейство должно быть ликвидировано

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Днепропетровске, передает корреспондент УНИАН.

По его словам, на счетах Госказначейства фактически заморожены 2,5 млрд грн, заработанных Днепропетровской областью .

Читайте такжеКоломойский рассказал, что заставило сесть за стол переговоров стороны конфликта на Донбассе«На сегодняшний день средства нашей области, наших райцентров и городов, находящиеся на счетах Госказначейства - там около 2,5 млрд грн, но добраться до них мы не можем - они заморожены. Децентрализация касается ликвидации этого казначейского монстра, который может быть управляемым и неуправляемым в зависимости от того, кто займет место главного казначея или министра финансов», - отметил Коломойский.

Он также заявил, что центральная власть Украины не спешит проводить децентрализацию, опасаясь потерять возможность управлять финансовыми потоками, поступающими в Киев из всех регионов страны.