Порошенко назначил глав трех областных госадминистраций

Об переназначении Юрия Ткаченко говорится в указах №710/2014 и №711/2014, размещенных на сайте президента.

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Указом № 714/2014 Петр Порошенко назначил Андрея Путилова председателем Херсонской ОГА.

Кроме этого указом №713/2014 президент назначил Олега Гончарука председателем Ивано-Франковской ОГА, освободив от этой должности указом №712/2014 Андрея Троценко.