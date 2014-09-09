Порошенко назначил глав трех областных госадминистраций
14:50, 09 сентября 2014Политика
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Президент Петр Порошенко переназначил Юрия Ткаченко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации (ОГА), а также назначил председателей Херсонской и Ивано-Франсковской ОГА.
REUTERS
Об переназначении Юрия Ткаченко говорится в указах №710/2014 и №711/2014, размещенных на сайте президента.
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Указом № 714/2014 Петр Порошенко назначил Андрея Путилова председателем Херсонской ОГА.
Кроме этого указом №713/2014 президент назначил Олега Гончарука председателем Ивано-Франковской ОГА, освободив от этой должности указом №712/2014 Андрея Троценко.
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