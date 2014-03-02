Турчинов сменил еще шестерых губернаторов

Исполняющий обязанности Президента Украины, Председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов назначил Владимира Шандру председателем Киевской областной государственной администрации, уволив с должности Анатолия Присяжнюка.

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Соответствующий текст указов обнародован на официальном сайте и.о. Президента Украины.

Как известно, во времена президентства Виктора Ющенко Шандра занимал должность министра по чрезвычайным ситуациям Украины.

Аналогичным указом Турчинов уволил Александра Ледиду с должности председателя Закарпатской областной государственной администрации и назначил на его место Валерия Лунченка.

Также и. о. президента назначил Александра Петика на должность председателя Кировоградской областной государственной администрации вместо Андрея Николаенко.

Другим своим указом Александр Турчинов назначил Михаила Болотских председателем Луганской областной государственной администрации, освободив с этой должности Владимира Пристюка.

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Исполняющий обязанности Президента также уволил Олега Сала с должности председателя Львовской областной государственной администрации и на его место назначил Ирину Сех

Позже на сайте и. о. Президента появилась информация об увольнении Василия Чуднова с должности председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации и назначении на его место Андрея Троценко.