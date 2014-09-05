Боевики анонсируют нарушение Украиной перемирия - журналист
Журналист BBC получил от боевиков письмо-приглашение на пресс-конференцию на тему нарушения перемирия Украиной.
Боевики анонсировали пресс-конференцию на тему причин, по которым Украина нарушила режим прекращения огня.
Об этом сообщил журналист BBC Дэниел Стэндфорд на своей странице в Twitter.
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"Как только началось перемирие, я получаю письмо от "Новороссии" - пригласили меня на пресс-конференции во вторник о том, почему Украина нарушает режим прекращения огня", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Минске подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня.
Документ подписали на встрече трехсторонней контактной группы. ОБСЕ в Минске представляет Хайди Тальявини, Украину - экс-президент Леонид Кучма, Россию - посол в Украине Михаил Зурабов.
От боевиков приехал самопровозглашенный "премьер-министр" так называемой "ДНР" Александр Захарченко.
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В свою очередь, как заявили боевики российскому агенству РИА Новости, их террористические организации "ЛНР" и "ДНР" по-прежнему намерены отсоединиться от Украины.
"Мы собираемся продолжить курс на отсоединение. Прекращение огня - это вынужденная мера. Нам предстоит еще много работы", - сказал боевик, считающий себя "премьером" в террористической организации "ЛНР".
As ceasefire starts I receive email from "Novorussia" inviting me to a press conference on Tuesday on why Ukraine is breaking the ceasefire
— Daniel Sandford (@BBCDanielS) September 5, 2014