Боевики анонсируют нарушение Украиной перемирия - журналист

Боевики анонсировали пресс-конференцию на тему причин, по которым Украина нарушила режим прекращения огня.

Об этом сообщил журналист BBC Дэниел Стэндфорд на своей странице в Twitter.

Читайте такжеОбама: Санкции - единственная причина, по которой Россия пошла на перемирие

"Как только началось перемирие, я получаю письмо от "Новороссии" - пригласили меня на пресс-конференции во вторник о том, почему Украина нарушает режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Минске подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня.

Документ подписали на встрече трехсторонней контактной группы. ОБСЕ в Минске представляет Хайди Тальявини, Украину - экс-президент Леонид Кучма, Россию - посол в Украине Михаил Зурабов.

От боевиков приехал самопровозглашенный "премьер-министр" так называемой "ДНР" Александр Захарченко.

Читайте такжеПорошенко приказал Генштабу прекратить огонь с 18:00

В свою очередь, как заявили боевики российскому агенству РИА Новости, их террористические организации "ЛНР" и "ДНР" по-прежнему намерены отсоединиться от Украины.

"Мы собираемся продолжить курс на отсоединение. Прекращение огня - это вынужденная мера. Нам предстоит еще много работы", - сказал боевик, считающий себя "премьером" в террористической организации "ЛНР".

As ceasefire starts I receive email from "Novorussia" inviting me to a press conference on Tuesday on why Ukraine is breaking the ceasefire