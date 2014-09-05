Порошенко приказал Генштабу прекратить огонь с 18:00

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, об этом говорится в заявлении Порошенко.

Читайте такжеПорошенко сообщил о подписании с боевиками протокола о прекращении огня "Мои международные переговоры в Брюсселе и Минске продемонстрировали мощный запрос на мирное политико-дипломатическое урегулирование конфликта на Донбассе. Такие же настроения доминировали во время моих встреч с мировыми лидерами на саммите НАТО в Уэльсе. Мира хочет целый мир, мира хочет вся Украина, включая и миллионы жителей Донбасса", - говорится в заявлении.

Порошенко в очередной раз подчеркнул, что высшей ценностью является человеческая жизнь и власть обязана сделать все "возможное и невозможное", чтобы страдания людей закончились.

"Исходя из призыва Президента России Владимира Путина к руководителям незаконных вооруженных формирований Донбасса остановить огонь, подписание протокола на заседании Трехсторонней контактной группы по имплементации мирного плана президента Украины, я отдаю приказ начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Украины прекратить огонь, начиная с 18.00 5 сентября", - сообщил Порошенко.

Он также поручил министру иностранных дел Украины совместно с ОБСЕ обеспечить эффективный международный контроль за соблюдением режима прекращения огня, который должен носить исключительно двусторонний характер.

Как отметил президент, он рассчитывает, что эти договоренности, включая прекращение огня и освобождения заложников, будут четко соблюдаться.

В свою очередь, как заявили боевики российскому агенству РИА Новости, их террористические организации "ЛНР" и "ДНР" по-прежнему намерены отсоединиться от Украины.

"Мы собираемся продолжить курс на отсоединение. Прекращение огня - это вынужденная мера. Нам предстоит еще много работы", - сказал боевик, считающий себя "премьером" в террористической организации "ЛНР".

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Минске подписан предварительный протокол к соглашению о прекращении огня.

Документ подписали на встрече трехсторонней контактной группы. ОБСЕ в Минске представляет Хайди Тальявини, Украину - экс-президент Леонид Кучма, Россию - посол в Украине Михаил Зурабов.

От боевиков приехал самопровозглашенный "премьер-министр" так называемой "ДНР" Александр Захарченко.