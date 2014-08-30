В Алжире разбился украинский самолет – СМИ

Украинский самолет с семью пассажирами на борту разбился на юге Алжира.

Об этом сообщает новостной канал Al Arabiya на своей странице в Twitter.

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По меньшей мере семь человек погибли в результате крушения самолета вблизи аэропорта алжирской провинции Таманрассет. Спустя три минуты после взлета, по неизвестным пока причинам, он упал в 15 км от воздушной гавани, передает ИТАР-ТАСС со ссылкой на алжирские СМИ.

На место происшествия выехали спасательные службы и полиция. Ведется поиск тел погибших членов экипажа.

Как сообщал УНИАН, в июле произошла авиакатастрофа самолета авиакомпании Air Algerie. Самолет перестал выходить на связь через 50 минут после взлета, разбился 24 июля близ столицы Нигера. Все 110 пассажиров и 6 членов экипажа, вероятно, погибли.