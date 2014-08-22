Красный Крест заявил, что не сопровождает российскую гуманитарную помощь
12:42, 22 августа 2014Политика
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Сотрудники Международного комитета Красного Креста не сопровождают 60 КамАЗов с российской гуманитарную помощью, которые направляются в Луганск.
REUTERS
Об этом говорится в "Твиттере" Международного комитета Красного Креста. В сообщении отмечается, что российский гуманитарный конвой движется на территорию Украины. "Мы не сопровождаем конвой из-за нестабильной ситуации с безопасностью", - подчеркивается в сообщении.
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Российский гуманитарный конвой движется на территорию Украины. Мы не сопровождаем конвой из-за нестабильной ситуации с безопасностью.
— МККК (@MKKK) 22 августа 2014
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