Эффективная артиллерийская разведка позволяет избегать потерь среди силовиков при обстрелах из РФ - штаб

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО в соцсети.

Штаб сообщил, что ночью продолжился обстрел позиций и блокпостов сил АТО неподалеку населенного пункта Зеркальное.Читайте такжеУкраиская армия уничтожила 2 установки "Град", 3 танка и 2 БМД боевиков - эксперт

"Со стороны Российской Федерации наши позиции были обстреляны девять раз. Однако, наши военнослужащие научились организовать эффективную систему артиллерийской разведки, которая позволяет осуществлять контрбатарейную борьбу. Благодаря этому удается избежать потерь среди личного состава и боевой техники", - говорится в сообщении.