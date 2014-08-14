Среди охранников гуманитарного конвоя много ветеранов армии - журналист

В грузовиках, которые открыли журналисты были мешки с гречкой, а также спальные мешки. А открывал грузовик мужчина с татуировкой, которые делают себе десантники - пантера с парашютом.

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Sleeping bags! Guy on top has a panther (or dog?) with a parachute tattoo! pic.twitter.com/BzZUUKPNCP - Andrew Roth (@ARothNYT) August 14, 2014

Как сообщила журналистка Кортни Уивер в микроблоге, один из "конвоиров" рассказал ей, что все сопроводители груза вроде "волонтеры", но среди них много ветеранов армии. Сейчас грузовики ждут приказ - куда и когда отправляться.

Также журналисты сообщают, что конвой сопровождается военными вертолетами, а за караваном следует военная техника.