СНБО: Если гуманитарный конвой попытается самовольно проехать, его движение заблокируют

СНБО не владеет информацией о местопребывании российской колонны с «гуманитарным грузом», но обещает должным образом отреагировать, если она, в нарушение норм украинского законодательства, попытается самовольно зайти на территорию Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве, отвечая на вопрос журналистов, заявил спикер информационного центра СНБО Андрей Лысенко.

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«У нас нет информации относительно координат местонахождения этой колонны... В любом случае эта колонна в случае приезда должна быть проверена на содержание груза, который она везет, пограничниками и представителями Красного Креста. Мы надеемся, что российская сторона выполнит все требования и не нарушит нашего законодательства», - сказал Лысенко.

На вопрос, как будет действовать украинская сторона в случае попытки колонны самовольно проехать, Лисенко ответил: «В этом случае движение колонны будет заблокировано всеми силами, которые возможны».

Как сообщал УНИАН, 12 августа Россия отправила из-под Москвы названные ею "гуманитарным конвоем" почти 300 грузовиков, которые должны доставить гуманитарную помощь жителям Луганска, которые уже несколько дней живут в городе без электроэнергии, воды и связи из-за боев поддерживаемых Россией террористов с украинской армией.

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Ряд западных политиков заявили, что российская власть может использовать гуманитарную ситуацию на Донбассе для того, чтобы ввести свои войска в Украину.