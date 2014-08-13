В гуманитарном грузе РФ спрятаны радиомаяки для наведения огня систем "Град" - активист

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил глава общественной организации Гражданская инициатива «Права справа» Дмитрий Снегирев.

По его словам, данную информацию ему предоставили источники, близкие к самопровозглашенной «ЛНР».

«Как стало известно из достоверных источников, в машинах, везущих гуманитарку из России, спрятаны радиомаяки для наведения огня систем «Град». При заходе в Луганск данный караван будет обстрелян спецназом ГРУ России, а ответственность будет возложена на Нацгвардию Украины», - сказал Снегирев.

Он также сообщил: «12 августа в Краснодоне состоялось совещание боевиков, на котором обсуждался момент прохождения каравана с гуманитарной помощью и наличия в нем систем радионаблюдения (маячков). Совещание вел офицер российского ГРУ с позывным «Николай». В совещании принимало участие 8 человек».

По мнению Снегирева, косвенным подтверждением готовящейся провокации является отказ российской стороной на арендование Красным Крестом машин. Также, по его словам, подтверждением того, что намечена провокация со стороны России свидетельствует проведения совещания полевых командиров боевиков и наличие отряда спецназа ГРУ из 18 человек, который прибыл накануне и размещается в здании государственной налоговой инспекции (ГНИ) г. Краснодона.

Читайте такжеАТО продлится, но безопасность колонны с "гуманитаркой" из России будет обеспечиваться - СНБОКроме того, в Луганске, которому непосредственно предназначается этот груз, отмечена активизация боевиков, которые ведут обстрел зеленого коридора и всячески препятствуют выезду жителей города из осажденного города, отметил Снегирев.

Как сообщал УНИАН, ночью колонна грузовиков после перегона из подмосковного Наро-Фоминска вошла в Воронеж и направилась в Белгород.