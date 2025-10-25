Девушка отметила, что проект не дал ей "ожидаемых чувств и ощущений".

Одна из участниц 14-го сезона романтического реалити-шоу "Холостяк", художница Анастасия Астафьева, которая вылетела из проекта во время первой церемонии роз, сделала неожиданное заявление.

"Вот и все. Достаточно неожиданно, но вовремя. Этот проект не дал мне ожидаемых чувств и ощущений, а дал попайку и депрессию более чем на месяц", - написала она в Instagram.

При этом она также добавила, что проект дал ей возможность посмотреть на себя с другой стороны, переосмыслить свое отношение к себе:

"Дал возможность понять, что я самая лучшая, я ценная, и так я стою больше одной розы, за которую надо соперничать с прекрасными девушками и жить напоказ. Я стою лучшего, потому что я и лучше, чем думала сама о себе".

Далее девушка планирует развиваться с помощью своего творчества, своей личности и просто быть собой.

"Холостяк" - это просто интересный опыт в жизни, который действительно был нужен, чтобы понять, что я не создана для него", - констатировала Астафьева.

Напомним, как писал УНИАН, что одна участница шоу "Холостяк" 2025 покинула шоу до церемонии роз.

