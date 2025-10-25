Starfield не дотянул до TES и Fallout, но это всё ещё хорошая игра, говорит Брюс Несмит.

Бывший ведущий дизайнер Bethesda Брюс Несмит объяснил, почему Starfield не смог стать новым Skyrim или Fallout.

В подкасте FRVR он сказал, что игра хорошая, но не дотягивает до уровня предыдущих серий студии. По его мнению, главная причина - процедурная генерация и сам факт того, что "космос по своей природе скучный":

"Я думаю, что это хорошая игра. Не такого уровня, как Fallout или Elder Scrolls, но всё же хорошая. Я горжусь тем, что сделал, и горжусь работой команды. Они создали отличную игру".

Разработчик считает, что восприятие Starfield игроками сильно пострадало из-за завышенных ожиданий. Если бы игру выпустила другая студия, реакция публики могла бы быть совсем иной.

Он также пояснил, что процедурная генерация, применённая для создания множества планет, сыграла против проекта: "Я обожаю космос, я астроном-любитель, занимался в игре именно астрономическими данными. Но космос по сути - это пустота. Путешествия по нему не вызывают восторга".

Несмит добавил, что ему не хватило разнообразных противников: "Почти все серьёзные враги - люди. Есть крутые инопланетные существа, но они как волки в Skyrim - просто фон, а не часть сюжета".

Ранее Брюс Несмит поделился, что поражён популярностью Skyrim. Мир Скайрима - странный, и в этом его главное преимущество, говорит Несмит.

