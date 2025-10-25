Подстанция "Балашовская" подает электричество на военные объекты.

В Волгоградской области России была атакована электроподстанция "Балашовская". Как сообщил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины (ЦПД) Андрей Коваленко, она подает электричество на военные объекты, в частности Волгоградский военный округ и инфраструктуру Минобороны РФ.

Отмечается, что подстанция "Балашовская" 500 кВ является ключевым объектом Южной энергосистемы РФ. Коваленко добавил, что она также питает транспортные энергетические узлы на направлении Саратов–Воронеж.

Глава ЦПД напомнил, что ранее россияне потеряли еще одну подстанцию такого типа - "Вешкайма". По его словам, это усугубляет проблемы с энергоснабжением российских военных в регионе.

Напомним, что в ночь на 16 октября беспилотниками были атакованы объекты энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров заявил, что в результате падения обломков БПЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП "Балашовская" было зафиксировано возгорание.

Путин собирается призвать резервистов для защиты НПЗ от украинских БПЛА

Ранее в Bloomberg писали, что российское правительство планирует изменить законодательство в отношении гражданских резервистов, которые подписали контракты на прохождение регулярных оборонных учений в мирное время. Их планируют привлечь к защите "критически важных" объектов, включая нефтеперерабатывающие заводы.

В агентстве отметили, что пока нет публичных данных о том, сколько людей таким образом могут привлечь. По некоторым оценкам, призвать могут до 2 млн человек из так называемого "активного резерва", которые после прохождения службы собирались на регулярные учения и сборы.

