Украинцы признались в соцсетях, сколько они зарабатывают на самом деле.

Как всем известно, средняя зарплата в Украине не совсем отражает реальную. Хотя "на бумаге" среднестатистический украинец получает около 26 тысяч гривень, в действительности для многих профессий это недостижимая сумма. Тем не менее хорошо зарабатывать в нашей стране можно, и не только в сфере IT.

Мы проанализировали, сколько зарабатывает обычный человек в Украине, на основе ответов украинцев соцсетях. Представители разных профессий без прикрас рассказали об уровне заработка.

У кого самая низкая зарплата в Украине и самая высокая

Свои месячные суммы дохода украинцы назвали в Threads. Напомним, что на 2025 год минимальная зарплата в Украине составляет 8000 тысяч гривень. Но многие люди признаются, что получают даже меньше минималки.

Как многие ожидали, самая маленькая по отзывам людей зарплата учителя в Украине. Также невысокий оклад у врачей, ученых, работников государственных учреждений.

Вот какой уровень заработка у в месяц разных профессий:

Репетитор на неполный рабочий день - 2560 гривень.

на неполный рабочий день - 2560 гривень. Инженер в ботаническом саду - 3500 гривень.

в ботаническом саду - 3500 гривень. Помощник повара - 3-4 тысячи гривень.

- 3-4 тысячи гривень. Преподаватель виолончели - 6000 гривень.

- 6000 гривень. Преподаватель скрипки в детском музыкальной государственной школе - 6300 гривень.

в детском музыкальной государственной школе - 6300 гривень. Учитель-дефектолог - 7000 гривень.

- 7000 гривень. Преподаватель в университете - 8300 гривень.

в университете - 8300 гривень. Актриса Тернопольского областного театра - 9 тысяч гривень.

Тернопольского областного театра - 9 тысяч гривень. Учитель - 10 тысяч гривень.

- 10 тысяч гривень. Дежурный по станции "Укрзалізниці" - 12 тысяч гривень.

- 12 тысяч гривень. Заместитель кафедры в медицинском университете - 12 тысяч гривень.

в медицинском университете - 12 тысяч гривень. Учитель начальных классов - 13 тысяч. гривень

- 13 тысяч. гривень Слесарь на комбинате - 14 тысяч гривень.

- 14 тысяч гривень. Электромонтер - 15 тысяч гривень.

- 15 тысяч гривень. Врач-кардиолог - 17500 гривень.

- 17500 гривень. Военный ВСУ - 20 тысяч гривень.

- 20 тысяч гривень. Менеджер сбыта - 20 тысяч гривень.

- 20 тысяч гривень. Тренер по борьбе - 25 тысяч гривень.

- 25 тысяч гривень. Электрик - 26 тысяч гривень.

- 26 тысяч гривень. Уборщица - 27 тысяч гривень.

- 27 тысяч гривень. Онлайн-оператор службы поддержки банка - 30 тысяч гривень.

службы поддержки банка - 30 тысяч гривень. Оператор "Новой почты" в грузовом отделении - 30 тысяч гривень.

в грузовом отделении - 30 тысяч гривень. Начинающий ювелир - 30 тысяч гривень.

Показатель того, какая зарплата в Украине считается высокой, для каждого человека свой. Самые большие суммы, как можно предположить, называли программисты. Также хорошо зарабатывают владельцы собственного бизнеса, логисты, руководители.

Собственница завода по изготовлению бетона - от 39 до 70 тысяч гривень.

по изготовлению бетона - от 39 до 70 тысяч гривень. Таксист - 40-50 тысяч гривень.

- 40-50 тысяч гривень. Инспектор-логист в американской компании - 100-130 тысяч гривень.

в американской компании - 100-130 тысяч гривень. Владелец магазина по ремонту техники - 120-150 тысяч гривень.

по ремонту техники - 120-150 тысяч гривень. Логистический координатор - 180-200 тысяч гривень.

- 180-200 тысяч гривень. Графический дизайнер - 1200 долларов.

- 1200 долларов. Финансовый консультант - 1500-2000 долларов.

- 1500-2000 долларов. Фотограф - 1500 евро.

- 1500 евро. Иллюстратор книг - 1500-2400 евро.

- 1500-2400 евро. Логист - 2-3 тысячи долларов.

Одна украинка сравнила, как поменялась её зарплата в нашей стране и заграницей: "Была в Украине рабочей абонентского отдела в Водоканале до 2021 года, зарплата минимальная, сейчас практически та же должность в Канаде (Utility Clerk) $25/ч при минималке $16/ч".

Некоторые пользователи сетовали на несправедливый заработок представителей важных профессий: "Операционная медицинская сестра — 10 500 грн на руки... Полная ставка, госучреждение".

Хотя зарплата стоматолога в Украине традиционно считается высокой, не все зубные врачи начинают с высоких сумм: "Я ортодонт. С тех пор, как открыла свою клинику, лично я ничего не зарабатываю. Если не кредиты нужно отдать, то купить новое оборудование или инструменты. А еще налоги и ЗП работникам".

