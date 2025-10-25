Как всем известно, средняя зарплата в Украине не совсем отражает реальную. Хотя "на бумаге" среднестатистический украинец получает около 26 тысяч гривень, в действительности для многих профессий это недостижимая сумма. Тем не менее хорошо зарабатывать в нашей стране можно, и не только в сфере IT.
Мы проанализировали, сколько зарабатывает обычный человек в Украине, на основе ответов украинцев соцсетях. Представители разных профессий без прикрас рассказали об уровне заработка.
У кого самая низкая зарплата в Украине и самая высокая
Свои месячные суммы дохода украинцы назвали в Threads. Напомним, что на 2025 год минимальная зарплата в Украине составляет 8000 тысяч гривень. Но многие люди признаются, что получают даже меньше минималки.
Как многие ожидали, самая маленькая по отзывам людей зарплата учителя в Украине. Также невысокий оклад у врачей, ученых, работников государственных учреждений.
Вот какой уровень заработка у в месяц разных профессий:
- Репетитор на неполный рабочий день - 2560 гривень.
- Инженер в ботаническом саду - 3500 гривень.
- Помощник повара - 3-4 тысячи гривень.
- Преподаватель виолончели - 6000 гривень.
- Преподаватель скрипки в детском музыкальной государственной школе - 6300 гривень.
- Учитель-дефектолог - 7000 гривень.
- Преподаватель в университете - 8300 гривень.
- Актриса Тернопольского областного театра - 9 тысяч гривень.
- Учитель - 10 тысяч гривень.
- Дежурный по станции "Укрзалізниці" - 12 тысяч гривень.
- Заместитель кафедры в медицинском университете - 12 тысяч гривень.
- Учитель начальных классов - 13 тысяч. гривень
- Слесарь на комбинате - 14 тысяч гривень.
- Электромонтер - 15 тысяч гривень.
- Врач-кардиолог - 17500 гривень.
- Военный ВСУ - 20 тысяч гривень.
- Менеджер сбыта - 20 тысяч гривень.
- Тренер по борьбе - 25 тысяч гривень.
- Электрик - 26 тысяч гривень.
- Уборщица - 27 тысяч гривень.
- Онлайн-оператор службы поддержки банка - 30 тысяч гривень.
- Оператор "Новой почты" в грузовом отделении - 30 тысяч гривень.
- Начинающий ювелир - 30 тысяч гривень.
Показатель того, какая зарплата в Украине считается высокой, для каждого человека свой. Самые большие суммы, как можно предположить, называли программисты. Также хорошо зарабатывают владельцы собственного бизнеса, логисты, руководители.
- Собственница завода по изготовлению бетона - от 39 до 70 тысяч гривень.
- Таксист - 40-50 тысяч гривень.
- Инспектор-логист в американской компании - 100-130 тысяч гривень.
- Владелец магазина по ремонту техники - 120-150 тысяч гривень.
- Логистический координатор - 180-200 тысяч гривень.
- Графический дизайнер - 1200 долларов.
- Финансовый консультант - 1500-2000 долларов.
- Фотограф - 1500 евро.
- Иллюстратор книг - 1500-2400 евро.
- Логист - 2-3 тысячи долларов.
Одна украинка сравнила, как поменялась её зарплата в нашей стране и заграницей: "Была в Украине рабочей абонентского отдела в Водоканале до 2021 года, зарплата минимальная, сейчас практически та же должность в Канаде (Utility Clerk) $25/ч при минималке $16/ч".
Некоторые пользователи сетовали на несправедливый заработок представителей важных профессий: "Операционная медицинская сестра — 10 500 грн на руки... Полная ставка, госучреждение".
Хотя зарплата стоматолога в Украине традиционно считается высокой, не все зубные врачи начинают с высоких сумм: "Я ортодонт. С тех пор, как открыла свою клинику, лично я ничего не зарабатываю. Если не кредиты нужно отдать, то купить новое оборудование или инструменты. А еще налоги и ЗП работникам".