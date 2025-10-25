В условиях отключений электроэнергии и перехода на генераторы, себестоимость продукции возрастает многократно.

Украинский рынок овощей переживает ожидаемое осеннее подорожание, особенно стремительно растут в цене огурцы, но в этом году ключевым фактором, формирующим цены, стала не только сезонность.

Экономист Олег Пендзин объясняет резкий рост стоимости огурцов, критической зависимостью от энергообеспечения, пишет "Коммерсант Украинский".

Он отмечает, что парниковые овощи требуют больших объемов электроэнергии, а в условиях веерных отключений и перехода на дорогие дизельные генераторы, себестоимость продукции возрастает многократно.

Видео дня

"Причина одна - закончился сезон. Смотрите, у нас с вами какие огурцы стоят? Парниковые. Парник - это что такое? Это электричество. Когда мы с вами говорим об электричестве, вы видите, что делается с блэкаутами. Дизельное электричество, соответственно, намного дороже", - сказал экономист.

По словам Пендзина, будущее цен на другие овощи также напрямую зависит от энергетической ситуации.

"Все зависит от того, будут ли выключать свет или нет, ведь зима покажет, как в реалиях будет работать агросектор", - резюмировал эксперт.

Цены на овощи в Украине

Как писал УНИАН, цены на огурцы в Украине на этой неделе в очередной раз подскочили. Главная причина подорожания - сезонное сокращение предложения при отсутствии конкуренции со стороны импорта и высокий спрос.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что сезон огурцов в украинских теплицах подходит к концу. Хотя качество огурцов значительно снизилось, но отпускные цены все равно растут.

Также стремительно продолжают расти в Украине и цены на помидоры. Как сообщают аналитики портала EastFruit, поставки тепличных помидоров с украинских комбинатов малообъемные и нестабильные, а некоторые хозяйства заявили, что завершили реализацию продукции текущего оборота.

Вас также могут заинтересовать новости: