Шерсть - материал, который может служить десятилетиями при правильном уходе. Немного внимания - и любимая теплая одежда будет радовать вас долгие годы.

Шерсть - уникальное природное волокно: она тёплая, "дышит", впитывает влагу и полностью разлагается в природе. По данным Woolmark, шерсть — один из самых перерабатываемых материалов в мире: её можно "распустить" и использовать снова. Однако она требует деликатного ухода, чтобы одежда служила долгие годы.

Как ухаживать за вязаными вещами - важные правила

Как пишет The Guardian, дизайнер трикотажа Женевьев Суини советует не стирать свитера после каждого ношения. "Дайте вещи отдохнуть. Иногда достаточно повесить её на свежем воздухе", - говорит эксперт. Натуральный ланолин, содержащийся в шерсти, отталкивает запахи и загрязнения, поэтому проветривание часто полностью обновляет изделие.

Также эксперты советуют заменить стирку вязаных вещей на отпаривание. Пар помогает освежить ткань и вернуть ей форму без вреда. Также отпаривание уничтожает бактерии и устраняет запахи, не повреждая волокна. После процедуры важно дать вещи высохнуть в разложенном виде.

Что делать, елси свитер "сел"?

Если изделие немного село, его можно аккуратно растянуть после отпаривания или замачивания в воде с детским шампунем. Главное — не использовать горячую воду и не тереть ткань.

Как сушить вязаные вещи - правило

Никогда не выжимайте и не сушите шерсть в машине. Разложите вещь на полотенце, расправьте и дайте высохнуть естественно.

Также важно защищать шерстяные вещи от моли. Для профилактики используйте лаванду, кедровую стружку или храните вещи в герметичных контейнерах. Отличный способ - поместить шерстяные изделия в морозильник на неделю: личинки моли не выживут.

