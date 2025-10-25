Теперь ножи можно просто "крафтить".

Недавнее обновление Counter-Strike 2 обрушило рынок ножей - самых редких и дорогих скинов в игре. Valve добавила возможность обменивать 5 предметов Covert-качества (самый высокий уровень редкости) на нож или перчатки.

До этого момента ножи и перчатки можно было получить только двумя способами: выпадением из кейса с крайне низким шансом или покупкой на торговой площадке Steam.

Аналитик Pricempire заявил, что после обновления общий объём рынка скинов упал на 3 миллиарда долларов за 38 часов. Bloomberg оценил ущерб в 1.75 миллиарда. Эти цифры трудно проверить, поскольку рынок CS2 непрозрачен, многие сделки проходят через сторонние сайты, где цены зависят не только от спроса, но и от спекуляций, в том числе криптовалютных.

В интервью PC Gamer Valve говорила, что следит за ценами только для того, чтобы понимать интересы игроков при выпуске новых коллекций. Сторонние площадки и трейдеров Valve не контролирует и прибыли от них не получает, поэтому не похоже, что компанию заботят потери инвесторов в ножи.

Из-за обвала рынка некоторые трейдеры даже решили свести счёты с жизнью. Например, в университете Пекина студент покончил жизнь самоубийством после обновления. Как сообщается, его коллекция ножей стала дешевле на 20 тысяч долларов.

В сообществе появилась версия, что изменения связаны с желанием Valve повысить оборот средств, однако это маловероятно. CS2 остаётся одной из самых популярных игр на Steam, а основную прибыль компании обеспечивает сама платформа, а не внутриигровые микротранзакции.

Ранее мы рассказывали, что общая стоимость скинов Counter-Strike 2 достигла 6 миллиардов долларов. В последнее время игрой сильно интересуются китайские инвесторы.

