Трагическая ошибка: массовое уничтожение воробьев унесло жизни 2 млн человек

В стремлении побороть "четырех вредителей" Мао Цзэдун начал кампанию, которая обернулась экологической катастрофой, голодом и миллионами жертв.

В 1958 году Китай под руководством Мао Цзэдуна начал "Большой скачок вперед" - масштабную попытку быстро превратить аграрную страну в индустриальную державу. Этот амбициозный план закончился катастрофой: голодом, унесшим от 15 до 50 миллионов жизней.

Но одной из самых абсурдных и одновременно самых трагических его составляющих стала кампания по уничтожению воробьев, которая, по оценкам ученых, привела к смерти около 2 миллионов человек, пишет The Economist.

Мао объявляет войну воробьям

В рамках так называемой кампании "Четыре вредителя" Китай должен был избавиться от мух, комаров, крыс и воробьев. Если борьба с первыми тремя не вызвала возражений, то война против воробьев стала роковой ошибкой. Мао считал, что птицы уничтожают зерно и вредят урожаю, поэтому приказал уничтожить их полностью.

Сотни тысяч китайцев били в кастрюли, уничтожали гнезда, не давали птицам сесть - за два года было убито около 2 миллиардов воробьев.

Предупреждения биологов, в частности известного ученого Чжу Си, который вспоминал о подобной катастрофе в Пруссии XVIII века, Мао проигнорировал. И результат не заставил себя ждать: без воробьев страну охватили стаи саранчи и рисовых мотылей, которые уничтожали урожаи на огромных площадях.

Голод и смерть: невидимая цена экологического абсурда

Американские исследователи во главе с экономистом Эялем Франком из Чикагского университета выяснили, что кампания против воробьев стала причиной около 20% падения производства зерна во время Великого китайского голода.

Когда правительство, уверенное в "увеличении урожайности", изымало больше зерна из регионов, где птиц истребили больше всего, крестьяне оставались без еды. Больше всего пострадали провинции Аньхой и Гуйчжоу. По подсчетам ученых, последствия кампании унесли жизни около 2 миллионов человек, еще 400 тысяч так и не родились из-за нехватки продовольствия.

Мао признал ошибку - но слишком поздно

Только в 1960 году китайское руководство поняло масштабы катастрофы. Воробьев исключили из списка "вредителей" и заменили клопами. Но тогда птицы уже почти исчезли, поэтому Китай вынужден был импортировать 250 тысяч воробьев из СССР, чтобы восстановить экологическое равновесие.

Сегодня популяция воробьев в Китае восстановилась, а кампания Мао стала символом того, как политические решения, принятые вопреки науке, могут привести к национальной трагедии.

