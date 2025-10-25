Украинские глубокие удары уже дают результаты, - Буданов

По его словам, глубокие удары по территории РФ сосредоточены в двух направлениях.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что стратегия глубоких ударов по территории России уже демонстрирует заметные результаты.

Об этом говорится в материале Il Foglio. Как отмечает Буданов, Киев кардинально обновил тактику ведения войны - изобретательность, инновации и стратегическое мышление позволяют удерживать линию фронта и одновременно поражать важные военные и промышленные объекты на территории противника.

"Глубокие удары сосредоточены в двух направлениях: первое - существенно парализовать добычу и переработку российской нефти, которые являются основным источником доходов бюджета РФ. Второй - целенаправленные атаки на оборонную промышленность и компании, производящие оружие и технику для армии", - пояснил руководитель ГУР.

По данным издания, в последние дни украинские силы обороны успешно атаковали Брянский химический завод, который производит порох, взрывчатку и компоненты ракетного топлива, а также нефтеперерабатывающий завод в Дагестане.

Буданов отметил, что разница между украинскими и российскими действиями принципиальная: "Мы не ведем целенаправленную войну против Российской Федерации", - подчеркнул он.

По словам Буданова, украинские глубокие удары уже дают результаты, что подтверждают официальные данные о сокращении экспорта российских углеводородов и нефтепродуктов:

"Мы почти исключили их из сектора экспорта бензина".

Руководитель ГУР добавил, что успех таких операций объясняется тем, что российские системы ПВО сконцентрированы не там, где нужно.

"Когда вы обходите систему, развернутую вдоль нашей границы, полеты наших беспилотников над Россией проходят без проблем", - отметил Буданов.

Буданов пояснил, что Россия пытается увеличить количество средств противовоздушной обороны, однако масштабы страны не позволяют прикрыть все объекты: "РФ сейчас пытается увеличить количество средств ПВО, но объемы слишком большие, чтобы защитить все".

В то же время россияне пытаются компенсировать убытки увеличением экспорта сырой нефти и сжиженного газа, чтобы сбалансировать бюджетные поступления.

"Мы создаем проблемы для темпов российского военного производства", - резюмировал Буданов, комментируя последствия ударов по оборонной промышленности РФ.

