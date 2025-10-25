Местные жители называют траву "камка" и раньше использовали ее при строительстве жилья.

На территории Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская область), на берег выбрасывает много морской травы, которая известна, как зостера или камка - она помогает рыбам, служит домом для насекомых и даже утеплителем. Об этом рассказал доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, который обнародовал соответствующее видео.

По его словам, на побережье Черного моря в течение последних дней, во время штормов, можно наблюдать выбросы морских растений. Среди них - зостера которая является важной частью морских экосистем.

"Она помогает сформировать среду для существования некоторых представителей морской фауны, обеспечивая защиту мест нереста рыб, позволяет развиваться мидии. Когда зостеру штормом выносит на берег, она образует новую экосистему и насекомые и беспозвоночные используют зостеру, как дом", - рассказал ученый.

Он добавляет, что местные жители называют зостеру "камка" (в переводе с тюркского - "пружина") и ранее широко ее использовали при строительстве жилья как утеплитель. Ученый также отмечает, что зостера богата йодом, железом, цинком, медью, кобальтом и другими микроэлементами.

Справка. Камка, или зостера, или морская трава (Zostera) - род широко распространенных гидатофитов. Большинство видов - многолетние растения со сплюснутым ползучим корневищем, укореняются в узлах. Корневища обычно моноподиальные, не одревесневают.

Стебли сплюснутые, ветвистые, с двухрядно расположенными узкими листьями. Листья длинные, ярко-зеленого цвета, около 1 см в ширину. Цветки голые, однополые, однополые. Плоды полые и могут плавать. Высушенные листья используются для набивки матрасов и мебели, как упаковочный материал, иногда как удобрение, утеплитель, подстилка для домашних животных и для изготовления стройматериалов.

Вынесенные в больших количествах на берег листья можно использовать как ценное удобрение для полей.

Напомним, в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" неожиданно задержались несколько сотен розовых фламинго. Сотрудник парка Иван Русев рассказал, что пару тысяч этих розовых птиц 16 октября уже улетели через Черное море в сторону Румынии. Однако на лиманах заповедника осталось еще несколько сотен фламинго. Они активно питаются, но в отличие от первых лет, когда подпускали к себе людей очень близко, сейчас очень боятся, особенно мощных взрывов, которые вызывают российские атаки.

