Певец уверяет, что у него все прекрасно.

Украинский певец Олег Винник, который сейчас живет в Германии, отреагировал на слухи об отмене своих концертов из-за низкого спроса.

На этой неделе ведущий и шоумен Слава Демин сообщил в своем Telegram-канале, что начало тура Винника по городам Европы в испанском Аликанте отменили. По его словам, продажа билетов на сайте организатора была закрыта из-за "полного отсутствия спроса".

В ответ певец записал видеообращение, в котором говорит, что его концерт в Испании не отменен, а перенесен, и не потому, что все плохо, а наоборот - "все очень хорошо":

"Организаторы, увидев, как продается тур по Германии - а продается он очень хорошо и концерты проходят, - решили провести полноценный тур по Германии, а в следующем году - полноценный тур по Испании. Логично".

Он заявил, что сейчас у его украинских коллег "массово" отменяются туры и концерты, однако у него все идет хорошо. "Именно поэтому, мне кажется, кого-то это мучает. И я не знаю, чем я заслужил такое внимание от СМИ", - добавил певец.

Напомним, ранее Олег Винник столкнулся с критикой из-за пения на русском. Артисту напомнили, что в начале полномасштабной войны он обещал не исполнять старые песни.

